Vliegen et Gille sélectionnés pour le quart contre les Etats-Unis, Bemelmans chef de file

Le capitaine de l’équipe belge de Coupe Davis Johan Van Herck a sélectionné Ruben Bemelmans (ATP 116), Joris De Loore (ATP 327), Joran Vliegen (ATP 1430, ATP 85 en double) et Sander Gille (ATP 1681, ATP 98 en double) pour le quart de finale de Coupe Davis que la Belgique disputera face aux Etats-Unis du 6 au 8 avril à Nashville, a indiqué mardi Tennis Vlaanderen. Yannick Mertens (ATP 326) est réserviste. Pour rappel, David Goffin (blessure à l’oeil), Steve Darcis (coude) et Julien Cagnina (poignet) ont déclaré forfait pour ce quart de finale.

« Bien entendu, David, Steve et Julien vont nous manquer », déclare Johan Van Herck. « Mais ensemble avec toute l’équipe, j’espère surtout qu’ils vont tous se rétablir complètement et retrouver leur meilleure forme. Kimmer (Coppejans, ndlr) et Arthur (De Greef) ne font pas partie de l’aventure pour les raisons que l’on connaît. Cependant, je peux dire qu’entretemps j’ai eu, avec les 2 joueurs, une conversation constructive en vue de l’avenir. Entretemps nous accueillerons Joran et Sander avec tout le staff et nous mettrons en place le meilleur encadrement possible pour former une équipe performante avec Ruben et Joris. Nous allons préparer tout le monde avec le professionnalisme nécessaire et la bonne attitude pour ce quart de finale. C’est pourquoi Steve fera à nouveau partie de l’équipe et partagera son expérience avec les joueurs. Cela sera-t-il suffisant pour s’imposer face à cette très forte et équilibrée équipe américaine ? Nous ferons en tout cas de notre mieux et nous verrons ce qu’il adviendra ».

David Goffin (ATP 9) s’était blessé à l’oeil en février au tournoi de Rotterdam. Il a repris la compétition la semaine dernière à Miami, avait avait déclaré forfait pour la Coupe Davis avant son départ pour la Floride, où il a été éliminé dès son entrée en lice par le Portugais Joao Sousa (ATP 80). Steve Darcis (ATP 139) n’a plus joué depuis la finale de Coupe Davis perdue face à la France en novembre à Lille. Il espère reprendre la compétition en mai.

Julien Cagnina (ATP 240) avait fêté sa première sélection en février face à la Hongrie au 1er tour. Le Liégeois a depuis été opéré au poignet, il devrait revenir cet été. Sander Gille et Joran Vliegen sont sélectionnés pour la première fois. Le duo s’est spécialisé en double et a remporté cinq tournois Challenger depuis l’année dernière.

Côté américain, le capitaine US Jim Courier a fait appel à Jack Sock (ATP 11), Sam Querrey (ATP 14), John Isner (ATP 17), Ryan Harrison (ATP 53) et Steve Johnson (ATP 54).

