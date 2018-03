Roberto Martinez aligne son équipe-type, retour du trio Kompany-Vertonghen-Alderweireld

Tweet on Twitter

Roberto Martinez a choisi d’aligner son équipe-type contre l’Arabie Saoudite, mardi, en amical au stade Roi Baudouin. Hormis Thibaut Courtois, remplacé par Simon Mignolet, les titulaires habituels sont tous alignés. Pour la deuxième rencontre de suite, après la victoire 1-0 contre le Japon en novembre, les buts belges seront défendus par Simon Mignolet. En défense, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Vincent Kompany seront alignés ensemble pour la première fois depuis le 31 août dernier et la victoire 9-0 contre Gibraltar. Il s’agit d’ailleurs de la dernière apparition de Vincent Kompany en équipe nationale.

Thomas Meunier occupera le flanc droit et Yannick Carrasco le flanc gauche. L’entrejeu sera formé d’Axel Witsel et Kevin De Bruyne. Eden Hazard et Dries Mertens joueront en soutien de Romelu Lukaku.

Le débutant Anthony Limbombe et Radja Nainggolan, qui n’a plus porté le maillot des Diables Rouges depuis l’amical contre la République tchèque le 5 juin 2017, commenceront donc la rencontre sur le banc, même si Roberto Martinez a affiché lundi son intention de leur donner du temps de jeu. Le sélectionneur pourra effectuer six changements durant la rencontre.

L’équipe belge: Mignolet; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard (cap.).

Source: Belga