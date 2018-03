Reynders soigne la candidature belge à un siège au Conseil de sécurité

Le ministre des Affaires Étrangères Didier Reynders et le président de l’Assemblée Générale des Nations unies, le Slovaque Miroslav Lajcak, ont pris part mardi matin à une réunion de travail sur une série de sujets parmi lesquels les objectifs de développement durable, la migration, mais aussi la candidature belge à un siège au sein du Conseil de Sécurité des Nations unies pour la période 2019-2020. MM. Lajcak et Reynders s’étaient vus en septembre dernier, déjà dans le cadre d’un échange bilatéral. Ils avaient abordé les projets de réforme du secrétaire général des Nations unies António Guterres, et porté une attention particulière sur les abus sexuels et le terrorisme. Il avait également été question des objectifs de développement durable, de la migration et des droits des femmes.

La rencontre de mardi revêtait une importance particulière pour la Belgique dans le cadre de sa candidature à l’occupation d’un siège de représentant non permanent au Conseil de Sécurité de l’organisation internationale.

A l’issue de leur entretien, Miroslav Lajcak et Didier Reynders ont fait état d’un « entretien très positif ». Selon le ministre des Affaires étrangères, la Belgique montre ainsi qu’elle est disposée à collaborer à d’importantes réformes des Nations Unies. Selon lui, le roi Philippe et la reine Mathilde apporteront leur pierre à l’édifice en se rendant les 24 et 25 avril prochains à New-York pour une rencontre de haut niveau consacrée aux missions de paix, et à la stabilisation des zones de conflit.

La Belgique, son ministre des Affaires Étrangères en tête, mène depuis près de deux ans une campagne pour obtenir un des dix sièges non-permanents du Conseil de sécurité pour la période 2019-2020. La décision tombera un juin. Pour être admise, la Belgique doit bénéficier du soutien de deux tiers des membres du Conseil de sécurité. L’Allemagne et Israël sont également candidats.

