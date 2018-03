Ostende chasse les mouettes avec des drones

La ville d’Ostende a présenté mardi un nouveau plan d’actions pour régler la problématique des mouettes. La mesure la plus étonnante est l’utilisation de drones pour repérer les nids. Des moulins à vent brillants, des voitures téléguidées, des épouvantails ou encore des contraceptifs. Voici les suggestions faites ces dernières années par la commune pour endiguer la présence massive de goélands argentés et bruns. Ces derniers amènent leur lot d’inconvénients, principalement durant la période de reproduction: les sacs poubelles troués et la pollution sonore provenant des nids.

Ostende a dès lors décidé d’utiliser un drone cette année. « Tous les nids seront cartographiés pour la fin avril. Les pompiers pourront atteindre plus facilement les toits pour s’attaquer aux nids sans la permission des propriétaires », a expliqué le bourgmestre Johan Vande Lanotte.

La collecte des déchets sera également mieux redistribuée.

Source: Belga