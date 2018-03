Mise en place d’un registre européen des émissions et consommation des camions

Les négociateurs du Parlement européen et des Etats membres sont parvenus à un accord sur la mise en place d’un registre européen des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des nouveaux camions et bus. C’est la première fois que l’Union européenne légifère sur les émissions de CO2 de ce type de véhicules. « Cet accord est la preuve que l’Europe est décidée à infléchir l’augmentation des émissions de CO2 des véhicules lourds. Avec ce système de monitoring fiable et transparent, nous sommes en bonne voie pour l’étape suivante: une proposition sur les normes d’émission de CO2 pour les véhicules lourds en mai 2018 », s’est réjoui le commissaire européen au Climat et à l’Energie Miguel Arias Cañete.

Le nouveau règlement, qui doit encore obtenir le feu vert des Etats membres et du Parlement en séance plénière, oblige les autorités et les fabricants à enregistrer les données d’émissions de CO2 et de consommation de carburant de ces véhicules dans un registre européen public. Les entreprises de transport pourront aussi faire des choix mieux informés et économiser du carburant, selon la Commission.

Le transport routier reste une source importante de souci dans la lutte contre le changement climatique. Selon l’Agence européenne de l’environnement, il était responsable en 2015 de près de 73% des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport, en ce inclus les transports aérien et maritime. Ces émissions provenaient à 44,5% de voitures et à 18% de véhicules lourds.

