L’obligation scolaire en France abaissée à trois ans

La France va abaisser l’âge de la scolarité obligatoire de six à trois ans à partir de la rentrée 2019, une mesure symbolique qui vise surtout à reconnaître la place de l’école maternelle puisque quasiment tous les enfants la fréquentent déjà à cet âge. « J’ai décidé de rendre obligatoire l’école maternelle et d’abaisser de six à trois ans en France l’obligation d’instruction dès la rentrée 2019 », a annoncé mardi le président Emmanuel Macron en ouverture des « Assises de la maternelle ».

« La République s’est inventée dans et par l’école et c’est à l’école aujourd’hui que se tisse l’étoffe de notre bien commun », a déclaré le président. « Dire cela cette semaine n’a rien d’innocent » car « chaque fois que notre nation est frappée en son coeur, d’aucuns ont tendance à vouloir la déchirer en ne traitant que les symptômes ».

La réforme de la maternelle succède à toute une série d’initiatives gouvernementales dans le domaine éducatif, après les classes de première année de primaire dédoublées dans les zones défavorisées, la modification de la procédure d’accès à l’université, la réforme du baccalauréat et de la formation professionnelle.

Depuis 1959, la scolarité est obligatoire en France pour tous les enfants de 6 à 16 ans (elle l’était avant jusqu’à 14 ans). L’abaissement de l’âge de la scolarité est une première depuis 1882. Sur l’année scolaire 2015/2016, 97,6% des petits âgés de trois ans fréquentaient une école maternelle, selon le ministère de l’Education.

source: Belga