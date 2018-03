Les partis traditionnels ont repris des forces durant l’hiver

Le MR et le PS retrouvent des couleurs en Wallonie et à Bruxelles, où le PTB marque le pas. La N-VA retrouve les forces qu’elle avait puisées dans le scrutin de 2014 pour asseoir sa domination en Flandre: tels sont les principaux enseignements du dernier baromètre politique publié mardi par la RTBF, La Libre, De Standaard et la VRT.

Ecolo conserve une bonne part de la progression du dernier sondage par rapport à 2014 tant en Wallonie (17,5%; + 9,3%) qu’à Bruxelles (15,7%; +5,2%). DéFI reste au-dessus du seuil électoral en Wallonie (5,6%) et conserve une part de la progression enregistrée au cours des derniers mois par rapport à 2014 à Bruxelles (12,9%; + 1,8%).

Tout en restant à 2,9% de son score électoral de 2014, le cdH est repassé au-dessus de la barre des 10% en Wallonie (11,1%). Il se retrouve, avec 9 points, à 0,3% de son score de 2014 à Bruxelles.

Toujours à Bruxelles, fort marqué par l’impact du Samusocial dans le sondage d’il y a six mois, le PS a repris 6% par rapport au dernier sondage d’octobre, sans souffrir des informations relatives à GIAL et liées à un audit commandé par la majorité qu’ils dirigent à la Ville. Il est repassé devant le MR (21,8%) à 24,9%.

Si on votait aujourd’hui en Flandre, la N-VA retrouverait pile-poil son score de juin 2014 (32,4%), soit deux fois plus de voix que son premier poursuivant, le CD&V (16,4%). Le sp.a passe sous la barre des 10% (9,5%).

Au classement des personnalités, un trio socialiste caracole en tête en Wallonie (P. Magnette – 44%; Elio Di Rupo – 37% et R. Demotte – 35%), devant Didier Reynders (MR), Benoît Lutgen et Olivier Maingain.

A Bruxelles, Paul Magnette a détrôné Olivier Maingain qui précède les libéraux Didier Reynders et Charles Michel. Le Premier ministre reste quant à lui la personnalité préférée des flamands qui placent Theo Francken à la deuxième place devant Hilde Crevits (CD&V).

Le sondage a été réalisé du 26 février au 21 mars. La marge d’erreur est de 3,1% en Flandre et de 3,6% pour Bruxelles et la Wallonie.

Source: Belga