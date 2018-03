Le MR s’abstient sur l’opposition du parlement wallon au projet de loi fédéral sur les visites domiciliaires

Le MR s’est abstenu mardi matin, en commission du parlement wallon, sur une proposition de résolution PS-Ecolo, soutenue par le cdH, demandant au gouvernement wallon de plaider auprès du Fédéral l’abandon de son projet de loi sur les visites domiciliaires. « C’est une compétence purement fédérale, donc on s’abstiendra », a indiqué le chef de groupe MR Jean-Paul Wahl. « On ne fuit pas le débat, puisqu’il a lieu à la Chambre. Ca ne veut pas dire non plus qu’on n’entend pas les choses, je peux d’ailleurs entendre un certain nombre d’arguments », a-t-il ajouté, alors que plusieurs figures de son parti ont fait part de leur opposition au projet, de même que plusieurs sections locales dans les communes.

Mais le Premier ministre Charles Michel (MR) « a considéré que des contacts devaient encore être pris et le débat (sur le projet de loi) a donc été suspendu », a rappelé le réformateur pour justifier l’abstention de son groupe.

Côté socialiste, le chef de groupe Pierre-Yves Dermagne a insisté sur le caractère symbolique de la résolution, alors que de nombreuses communes en Wallonie ont déjà adopté des motions similaires contre le projet de loi fédéral.

Pour Hélène Ryckmans (Ecolo), le débat est tout à fait légitime au parlement wallon, vu les impacts concrets sur les communes, un niveau de pouvoir dont la Région a la tutelle.

