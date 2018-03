La pluie continue de mouiller la Belgique

Tweet on Twitter

Une zone de pluie transitera lentement depuis l’ouest vers l’est du pays ce mardi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le ciel deviendra très nuageux et la pluie sera précédée d’un peu de neige fondante dans les Hautes Fagnes. Des averses suivront. Le thermomètre affichera entre 7 et 10°, sous un vent modéré de secteur sud, s’orientant au sud-ouest à l’ouest, à l’arrière de la zone de pluie. Mardi soir, quelques averses sont encore prévues mais le temps deviendra progressivement sec partout, avec même quelques éclaircies. Les nuages bas devraient toutefois rester tenaces en Ardenne. Les minima oscilleront entre 3 ou 4° dans le sud du pays et 5 ou 6° en plaine.

La journée de mercredi débutera sous un temps sec mais une nouvelle zone de pluie bien active atteindra finalement la frontière française et traversera lentement le pays. Elle se transformera en averses en cours d’après-midi. Les éclaircies se feront rares. Les températures seront comprises entre 7 et 10° sous un vent généralement modéré et assez fort dans le sud du pays.

Jeudi bénéficiera d’une accalmie et le temps deviendra temporairement sec. L’après-midi cependant, la nébulosité deviendra variable avec un risque d’averses locales. Il fera entre 4 et 10° sous un vent modéré de direction sud à sud-ouest.

Source: Belga