La louve Naya filmée par des caméras de surveillance dans le parc Bosland

Les premières images de Naya ont été prises durant la nuit le week-end dernier. La louve a été immortalisée par des caméras du plus grand domaine boisé de Flandre, le Bosland (Limbourg). Le fragment de 13 secondes a été diffusé sur Twitter par l’Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (Agence flamande pour la nature et les forêts). La louve Naya a traversé la frontière néerlandaises en début d’année. Elle a séjourné durant un petit moment dans les environs du domaine militaire de Bourg-Léopold dans le Limbourg. Maintenant, elle a été immortalisée pour la première fois par des caméras.

« Le week-end dernier, la louve Naya a été filmée entre 04h00 et 05h00 à Bosland », a indiqué le prote-parole de l’ANB. Le garde forestier du parc a regardé les images avec des experts et ils ont estimé qu’il était « presque certain » qu’il s’agissait de Naya.

Afin de s’assurer que l’animal ne soit pas importuné, les détails sur le lieu et l’heure de l’observation n’ont pas été communiqués.

Source: Belga