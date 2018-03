Jens Keukeleire forfait pour A travers la Flandre, mais aussi pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix

On s’y attendait mais c’est à présent officiel. Absent pour cause de maladie au départ du GP de l’E3 et de Gand – Wevelgem, Jens Keukeleire ne sera pas non plus présent mercredi à Roulers pour A travers la Flandre. Pire: il est également contraint de déclarer forfait pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, afin de « se rétablir complètement et de travailler en vue de nouveaux objectifs », a officiellement communiqué mardi son équipe Lotto-Soudal. Tombé malade à La Panne, il souffre de problèmes respiratoires, et éprouve des difficultés à s’en remettre. Il a dès lors été décidé en concertation avec le staff médical et le coureur, que son printemps était terminé.

« Malheureusement », explique le docteur de l’équipe Servaas Bingé, « l’immunité d’un coureur est inversement proportionnelle à sa condition. Nous devons surtout penser à la santé et au bien-être de Jens. Il s’agit bien entendu pour lui d’une grande déception. Il voulait en effet naturellement réaliser les meilleures prestations possibles pour sa première année dans une nouvelle équipe, dans cette période très importante… ».

L’équipe Lotto Soudal pour mercredi: Lars Bak, Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, Jens Debusschere, Nikolas Maes, Lawrence Naesen et Jelle Wallays

Source: Belga