Environ 300 taxis mobilisés au départ de la manifestation à Bruxelles

Près de 200 taxis sont rassemblés sur le plateau du Heysel et plusieurs dizaines sur une aire de repos à hauteur de Ruisbroek, selon les chiffres communiqués mardi peu après 06h00 par Sam Bouchal, porte-parole de la Fédération belge des taxis (FeBeT), et confirmés par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van De Keere. Sam Bouchal ajoute qu’une cinquantaine de taxis français se sont mis en route depuis l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les actions devraient débuter entre 06h30 et 07h00. Le ring nord-ouest (E19) sera plus particulièrement touché avec des cortèges de taxis qui partiront entre autres de Ruisbroek et de Zaventem, mais l’E40 devrait également être affectée. Des taxis projettent de se positionner à la gare du Midi pour éviter qu’Uber ne profite financièrement de leur mobilisation. La petite ceinture devrait être largement perturbée. D’autres axes pourront être ciblés.

La manifestation devrait avoir un impact sur l’ensemble du trafic mais il n’y aura pas de blocage total. Il est question de mettre en place des barrages filtrants et de mener des « opérations escargots ». Le secteur sera par ailleurs attentif à laisser passer les services de secours sur les bandes d’urgence. Les livreurs de Deliveroo se joindront en solidarité aux actions dans le centre de Bruxelles.

Une manifestation est prévue au départ de la gare du nord à 13h30. Elle se terminera devant les institutions européennes, au rond-point Schuman, vers 15h30.

Source: Belga