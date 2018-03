Diables Rouges – Martinez « doit faire les bons choix pour l’équipe au Mondial »

L’entrée de Radja Nainggolan a été accueillie par une ovation du public, mardi, lors du match amical contre l’Arabie Saoudite. Si ça ne tenait qu’aux fans, Nainggolan serait dans la liste des 23. « Bien sûr, et il n’y a rien de mal à cela », a réagi Roberto Martinez. « Le football et la popularité vont de pair. Radja joue avec son cœur. Les fans ont été fantastiques pour Radja et pour le reste de l’équipe. » Mais cela ne garantit pas aux ‘Ninja’ de la Roma d’être du voyage en Russie. « En vue de la sélection pour le Mondial, je ne peux pas me baser sur la réaction du public, ce serait bête. Je dois effectuer les bons choix pour l’équipe. Ma sélection de 23 joueurs doit être équilibrée. Ce sera une décision difficile, la plus difficile de mon job. »

Martinez s’est montré satisfait de l’entrée en jeu et de la semaine d’entraînement de Nainggolan. « Radja a de l’expérience, tu sais ce qu’il représente. Ce qui est bien, c’est qu’il veut se montrer et faire bonne impression. La concentration est là. Il est monté sur le terrain et était lui-même, avec beaucoup d’énergie et d’intensité. »

Anthony Limbombe a reçu ses premières minutes avec les Diables Rouges. « C’est un bon ambassadeur de la Jupiler Pro League. Il m’a fait bonne impression à l’entraînement et le match était dans la lignée. Il peut encore progresser et a un bel avenir devant lui. »

Mardi, Romelu Lukaku (auteur d’un doublé) et Kevin De Bruyne ont brillé. « Rom joue de manière toujours plus intelligente et marque plus facilement de jour en jour. Il montre pourquoi des managers mettent beaucoup d’argent sur la table pour l’avoir. Dans le cas de De Bruyne, les joueurs autour de lui doivent comprendre ce qu’il veut faire. Aujourd’hui, il était très efficace. De cette manière, il est l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe. »

Quant à la prestation collective contre l’Arabie Saoudite, le sélectionneur a expliqué: « aujourd’hui, nous avons parfaitement géré le match contre notre adversaire. Tu ne peux pas leur laisser le ballon, car ils sont très techniques et mettent en difficulté beaucoup d’équipes. »

A trois mois du Mondial, où son équipe jouera le match d’ouverture, le sélectionneur saoudien Juan Antonio Pizzi sait qu’il a encore du pain sur la planche. Mais l’entraîneur préférait mettre en avant les qualités des Diables Rouges. « La Belgique est une équipe du top, on le savait avant le match et elle l’a confirmé. L’équipe possède beaucoup de qualités individuelles et peut compter sur des attaquants excellents. »

Source: Belga