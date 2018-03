Diables Rouges – « L’Arabie Saoudite est venue pour faire le jeu », reconnaît Axel Witsel

Axel Witsel a joué tout le match contre l’Arabie Saoudite (4-0), mardi, en amical. « On a fait le boulot », a déclaré Witsel qui reconnaît que l’Arabie Saoudite a « fait des cadeaux car elle est venue pour faire le jeu ». « C’était un bon match amical », a commenté Witsel. « C’était important de bien se retrouver au niveau du jeu et de ne pas prendre de but. On s’est fait peur en début de rencontre, puis on a pris le match en main. »

La Belgique a marqué quatre buts et a hérité de plusieurs occasions suite à des pertes de balle des Saoudiens. « Ils nous ont fait pas mal de cadeaux, c’est vrai. Mais c’est parce que techniquement, ils étaient pas mal. Ils ont essayé de ne pas dégager, de faire le jeu… C’est aussi pour ça qu’on a eu beaucoup d’occasions. »

Cette rencontre était la première en 2018 et, déjà, la dernière avant l’annonce de la liste des 23 du coach Martinez. « On a fait le boulot, on avance », a résumé le joueur dont le transfert au Tianjin Quanjian avait suscité des interrogations quant à son avenir en équipe nationale. « Je ferai tout pour être dans les 23. J’ai toujours été serein par rapport à ma situation. Tout le monde a le droit de dire ce qu’il pense. Moi, je bosse. Je ne vois pas où est le problème de jouer en Chine et en équipe nationale. Regardez Paulinho, il est parti en Chine, est resté international et aujourd’hui joue au Barça… »

Simon Mignolet a lui enchaîné une deuxième titularisation de rang dans les buts belges. Avec un deuxième ‘clean sheet’ à la clé. « Je suis content, et pas seulement du résultat », a confié le gardien qui n’a joué que deux matchs en 2018 avec son club, Liverpool. « Jouer à nouveau 90 minutes après plusieurs semaines m’a fait du bien. » S’il a passé une soirée relativement tranquille, Mignolet a dû tout de même intervenir en début de rencontre sur une frappe d’Al-Muwallad. « J’ai montré que je suis là, que je fais mon boulot. Ce n’était pas le match le plus difficile, mais il fallait rester attentif. »

Le gardien est satisfait à l’issue de cette trêve internationale. « Ce soir, Vincent Kompany a joué la première mi-temps et Thomas Vermaelen la deuxième. Ils sont très importants pour nous. Durant ce stage, nous avons reçu un peu de repos qui était nécessaire. A l’entraînement, nous avons pu améliorer certaines choses et nous étions prêts pour le match de ce soir. »

