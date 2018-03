Diables Rouges – Content du match, Kompany ne cherche pas à être « le champion du monde des amicaux »

Vincent Kompany a porté le maillot de l’équipe nationale pour la première fois depuis le 31 août 2017 et la victoire 9-0 contre Gibraltar. Le défenseur a disputé la première période de la victoire 4-0 contre l’Arabie Saoudite, mardi. « On quitte le match avec un bon sentiment », a résumé Kompany. « C’était bien, on quitte le match avec un bon sentiment. On voulait offrir un bon match à nos supporters. Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions, nous avons réalisé un match solide. C’était parfait pour un amical. »

L’adversaire du jour n’était pas un cador du football mondial. « Je ne cherche pas à être champion du monde des matchs amicaux », a répliqué Kompany. « Pour moi, en amical, l’Arabie Saoudite ou le Brésil c’est pareil. C’est un adversaire à respecter. Au Mondial on jouera Panama et la Tunisie, des adversaires semblables. On ne pourra pas accéder au deuxième tour si on ne se mesure pas à ce genre d’équipes. Ici, on voit qu’il y a de la marge pour passer. »

Kompany a retrouvé sa place au sein du trio défensif avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. A la pause, il a été remplacé par Thomas Vermaelen. Preuve que, contrairement aux dernières sorties de l’équipe nationale, Martinez pouvait compter sur tous ses cadres en défense. « Tout le monde est fit, c’est une bonne nouvelle. Thomas a rejoué, Toby revient aussi de blessure. Cela s’est bien passé et on prend du plaisir ensemble. Il y a encore des détails à peaufiner, en fonction du système de l’adversaire par exemple. La philosophie de base reste la même, mais chaque match a son approche », a conclu Kompany.

Source: Belga