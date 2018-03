Challenger Le Gosier – Ruben Bemelmans prend la mesure de Yannick Mertens au premier tour

Ruben Bemelmans a battu Yannick Mertens dans un premier tour entièrement noir-jaune-rouge au tournoi de tennis Challenger du Gosier, joué sur surface dure et doté de 85.000 euros, mardi en Guadeloupe. Bemelmans (ATP 116), tête de série N.4 du tournoi, s’est imposé 7-5, 6-1 après 66 minutes de jeu devant Yannick Mertens (ATP 326). Au tour prochain, le gaucher limbourgeois affrontera le vainqueur de la rencontre entre l’Américain Evan Song (ATP 498) et le Canadien Brayden Schnur (ATP 194). Sander Gille (ATP 1681, ATP 98 en double), issu des qualifications et troisième Belge engagé en simple, jouera contre le Japonais Kaichi Uchida (ATP 305) au premier tour.

Gille disputera aussi le double avec son partenaire habituel, Joran Vliegen. Têtes de série N.3, ils défieront les Français Calvin Hemery et Thomas Setodji. Ruben Bemelmans, avec le Français Jonathan Eysseric, et Mertens, avec le Canadien Filip Peliwo, sont également engagés en double.

En l’absence de David Goffin (blessure à l’oeil) et Steve Darcis (coude), Bemelmans, 30 ans, sera le chef de file de la sélection belge pour le quart de finale de Coupe Davis contre les Etats-Unis, prévu du 6 au 8 avril à Nashville. Gille et Vliegen sont aussi sélectionnés, pour la première fois en Coupe Davis, après avoir remporté cinq tournois Challenger depuis l’année dernière.

Quant à Yannick Mertens, 30 ans également, il est réserviste.

Source: Belga