ATP Miami – Juan Martin Del Potro écarte facilement Krajinovic, Tiafoe sort Berdych

L’Argentin Juan Martin del Potro, 6e mondial, s’est qualifié mardi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami en surclassant le Serbe Filip Krajikovic (ATP 27) en deux sets 6-4, 6-2. Del Potro, vainqueur coup sur coup des tournois d’Acapulco et d’Indian Wells, a enchaîné une 14e victoire de suite. Mais l’Argentin a connu une entrée en matière très difficile: il a perdu son service à deux reprises pour être mené 4-1. Il s’est ensuite réveillé et n’a plus laissé que deux jeux à son adversaire.

Au prochain tour, Del Potro, qui fait figure de favori du tournoi floridien après les éliminations du N.1 mondial Roger Federer et de Marin Cilic (N.3), sera opposé à Milos Raonic. Plus tôt dans la journée, le Canadien, 25e mondial, est facilement sorti vainqueur (6-3, 6-4) de sa rencontre face au Français Jérémy Chardy (ATP 90).

Del Potro et Raonic, tous deux gros frappeurs, s’étaient affrontés en demi-finale à Indian Wells, un match remporté facilement par Del Potro (6-2, 6-3).

Frances Tiafoe, espoir du tennis américain, a battu en seizièmes de finale le Tchèque Tomas Berdych (ATP 13) après un marathon de 2h52 étalé sur deux jours. Tiafoe, 63e mondial, s’est finalement imposé 6-7 (2), 6-2, 7-6 (1). Sa rencontre en huitièmes contre le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 8) est prévue plus tard dans la journée en Floride.

Source: Belga