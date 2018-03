Amicaux internationaux – L’Espagne corrige l’Argentine

L’Espagne, championne du monde 2010, a battu l’Argentine, vice-championne du monde, sur le score net et sans appel de 6-1. Au Wanda Metropolitano de l’Atlético Madrid, les troupes de Julen Lopetegui se sont largement imposées grâce notamment à un triplé d’Isco, son premier en sélection. L’Albiceleste, avec une équipe quelque peu remaniée, a très mal débuté la rencontre, encaissant deux buts lors de la première demi-heure par Diego Costa (12e) et Isco (27e). Le mileu de terrain offensif du Real Madrid a d’ailleurs marqué un triplé, trompant encore Sergio Romero à deux reprises (52e et 75e). Les autres buts de la ‘Roja’ ont été inscrits par Thiago Alcantara (55e) et Iago Aspas (74e).

Les Argentins ont sauvé l’honneur en fin de première période par le défenseur de Manchester City Nicolas Otamendi (39e). C’est la première fois depuis 2009 que l’Albiceleste, entraînée par Jorge Sampaoli, encaisse six buts.

Lionel Messi, qui a toujours évolué pour le club espagnol du FC Barcelone, était absent. Le quintuple Ballon d’Or est legèrement blessé aux adducteurs et avait d’ailleurs déjà manqué la précédente rencontre de vendredi passé à Manchester contre l’Italie (2-0).

