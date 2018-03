Près de 60.000 chiens ont été enregistrés en Wallonie en 2017

En 2017, 60.009 chiens ont été enregistrés en Wallonie dans la base de données centrale DogID, ce qui est moins élevé qu’en 2016 lorsque ce chiffre s’élevait à 62.602. Il y a eu 98.439 chiens enregistrés en Flandre et 3.029 à Bruxelles.

L’identification et l’enregistrement des chiens est obligatoire depuis 1998 en Belgique. Les informations se retrouvent dans la base de données DogID, notamment pour réunir plus facilement les chiens perdus ou en fugue avec leurs propriétaires.

Le chihuahua en n°1

Le top trois des races de chiens les plus populaires dans tout le pays est le même qu’en 2016. Le chihuahua occupe la première place (19.802 enregistrements), le border collie arrive en deuxième place avec 8.695 enregistrements et le chien bâtard en troisième position avec 8.595. Le nom le plus populaire pour les femelles est Nala et Max pour les mâles.

Au total, 1.466 chiens ont été perdus, dont 584 ont été retrouvés et rendus à leur maître. Quelque 467 chiens ont été volés et 174 d’entre eux ont finalement été ramenés à leurs propriétaires.

L’année passée, le chihuahua n’était pas seulement la race la plus populaire, mais également la plus volée avec 84 cas recensés au total. On compte 34 vols pour Le Spitz allemand et 31 pour l’American Staffordshire Terrier.

La base de données comptait au total 2.756.279 chiens à la fin de l’année 2017.