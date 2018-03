USA: Il construit sa fusée pour prouver que la terre est plate

Tweet on Twitter

Confirmer que la terre est plate. C’est l’idée qui a poussé « Mad » Mike Hughes à confectionner sa propre fusée. Il a finalement réussi à décoller après plusieurs échecs. Mais mauvaise surprise, la fusée n’est pas montée suffisamment haut et le « scientifique » s’est blessé à l’atterrissage.

Malgré un nombre incalculable de preuves, certains refusent toujours de se ranger à l’avis général. C’est le cas de « Mad » Mike Hughes, un Américain persuadé que la terre est plate et déterminé à le prouver. Il a donc décidé de construire sa propre fusée pour « aller dans l’espace » et prendre des photos prouvant sa théorie. Si l’idée parait saugrenue, il est néanmoins allé au bout et a procédé au lancement de son engin depuis Amboy, une petite ville du désert dans la région de Los Angeles. Après plusieurs échecs, il est finalement parvenu à emmener sa fusée à 570 mètres d’altitude à une vitesse de 560 km/h. Une hauteur bien insuffisante pour observer (ou pas) la courbure de la terre de manière distincte.

Une deuxième fusée

L’homme a alors activé ses parachutes pour redescendre sur le plancher des vaches. Il s’est tout de même blessé au dos, mais les ambulanciers présent ont déclaré la blessure sans gravité. Malgré un succès en demi-teinte, « Mad » Mike Hughes s’est dit satisfait. « Je suis fatigué d’entendre des gens dire que je suis un dégonflé et que je n’ai même pas construit de fusée, j’en ai marre, maintenant j’ai réussi, je l’ai fait », a-t-il déclaré à Associated Press. Il a également annoncé réfléchir à une nouvelle fusée qui cette fois l’emmènerait à 110 km de haut pour enfin obtenir la preuve que la terre est plate.