Top Chef : Désillusion pour Geoffrey

RTL-TVI Le dernier belge de la saison quitte l’aventure avec un goût amer.

La victoire de « Top Chef » ne sera pas belge cette année. Envoyé en dernière chance suite à une île flottante peu convaincante, le Bruxellois Geoffrey Degros se retrouve face à Matthew, chef étoilé qui n’a fait qu’une bouchée du candidat de 22 ans. Le cabillaud cuisiné par Geoffrey semblait pourtant avoir séduit Hélène Darroze, sa chef de brigade, qui devait en goûter une cuillère à l’aveugle. «Ce qui est frustrant, c’est que, comme Hélène Darroze l’a dit en dégustant nos préparations, le plat de Matthew ne goûtait pas le cabillaud. Il a, par contre, gagné des points sur la garniture. Moi, j’ai travaillé le produit avant tout», explique Geoffrey qui rend son tablier en étant un peu déçu par rapport à l’émission de RTL-TVI. «Moi qui était fan de Top Chef, je pense avoir trop valorisé cette émission. Mon élimination s’est faite de façon étrange. J’ai été naïf de penser que ça n’allait pas être que de la télévision.»

«J’ai trop valorisé cette émission»

La futur papa – sa compagne donnera naissance à une petite fille début juin –parle toutefois de «Top Chef» comme étant «la plus grande expérience culinaire» de sa vie. «Participer à Top Chef m’a appris énormement de choses sur ma cuisine. J’y ai appris que rien n’est plus important que le produit et surtout, qu’il ne faut jamais rien lâcher», confie le jeune homme qui part «sans regrets» et avec plein de projets en tête. «J’ai décidé d’arrêter de travailler dans la brasserie à Orléans. Je n’ai plus envie de reproduire les plats d’un chef, je veux faire ma propre cuisine. Mon expérience dans Top Chef a fait parler de moi. J’ai eu énormément de propositions. Plusieurs d’entre elles viennent de la Belgique. Ce dont j’ai envie pour le moment, c’est de partager ma cuisine et mon savoir. Je vais donc peut-être faire des masterclass dans lesquelles j’apprendrai ma cuisine à des personnes qui adorent être derrière les fourneaux. Mon rêve d’ouvrir un restaurant est toujours présent mais je garde ça pour plus tard.»

Retour d’un ex-candidat Ce huitième épisode a laissé place à plusieurs surprises. Alors que Geoffrey quitte l’aventure, Vincent, le dernier candidat éliminé, réintègre l’émission après avoir battu Jérémy et Thibault à l’épreuve de la seconde chance. Le Parisien a, en effet, gagné son ticket retour dans la brigade de Michel Sarran après avoir réalisé, avec Matthew, une volaille pochée au jus de légumes croquants et fondants qui a séduit les chefs.

