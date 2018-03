Pourquoi protéger nos ressources en eau est essentiel pour un développement durable

Chaque année, des millions de personnes, surtout des enfants, meurent de maladies liées à une eau impure. Mais le monde pourrait bien connaître un autre problème : la pénurie.

La planète terre a beau être composé à 70% d’eau, accéder à l’eau potable n’est pas toujours simple. Quelque 663 millions de personnes en sont encore privées, et un tiers de l’humanité n’a pas accès à des services d’assainissement corrects. Pour l’Onu, il est donc primordial d’assurer d’ici 2030 l’accès universel et équitable à l’eau potable, et ce à un coût abordable.

La communauté internationale a fixé dans ses objectifs de développement durable quelques lignes directrices afin d’y parvenir. Elle insiste sur la nécessité d’une gestion durable de la ressource (voir ci-dessous), tant pour en assurer la qualité que pour préserver les écosystèmes. Des coopérations transfrontalières pourraient également être nécessaires afin d’assurer un accès pour tous sans générer de conflit. Car entre réchauffement climatique et démographie galopante, certains experts redoutent que l’accès à l’eau ne devienne le principal risque de conflit.

Déjà des pénuries

Le problème de l’accès à une eau de qualité pourrait prendre une toute autre dimension avec le réchauffement du climat. L’Onu s’attend à ce que d’ici 2050, au moins une personne sur quatre vive dans un pays affecté par des pénuries d’eau chronique ou fréquente.

Ce risque est devenu particulièrement tangible au cours des derniers mois. La métropole sud-africaine du Cap risque de faire face dans les semaines qui viennent à une sévère pénurie d’eau. Les robinets pourraient se retrouver à sec, obligeant les habitants à faire la queue pour recevoir une ration quotidienne d’eau. Afin de repousser l’échéance, la population a déjà été appelé à se montrer parcimonieuse lors de sa douche, de moins tirer la chasse d’eau des toilettes… Mais rien n’y fait. Et bien que la ville ait réduit sa consommation de 1,1 milliard de litres à 586 millions, le niveau des réserves reste dramatiquement bas.

Les autorités redoutent le chaos si des distributions devaient être mises en place. «On risque de se retrouver avec 5.000 personnes à chaque point de distribution tous les jours. Ça va être un cauchemar logistique», anticipe Helen Zille, la dirigeante de la province du Cap-Occidental. Et ce chaos pourrait bien n’être qu’un avant-goût de ce qui attend la planète.