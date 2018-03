Le MIT dévoile un « poisson-robot-espion » nommé SoFi

Prénommé SoFi, le poisson-robot inventé par le MIT, a été présenté dans une vidéo le montrant nagé au milieu des coraux et des poissons. Conçu pour reproduire le plus fidèlement possible les mouvements des poissons, il devrait servir à « espionner » la faune marine.

Composé en partie de silicone, SoFi, le poisson-robot du MIT est capable de reproduire les mouvements de queue des poissons grâce à un système hydraulique. C’est ce qu’on a pu découvrir dans une vidéo diffusée par le MIT. Son réalisme et sa discrétion sont bluffants. De plus, il peut s’aventurer jusqu’à 15 mètres de profondeur. Il sera utilisé pour observer la faune marine sans l’effrayer et ainsi récolter de précieuses informations grâce à sa caméra. Détail amusant, il est commandé via une manette de Super Nintendo.

Ses concepteurs veulent désormais l’équiper de biens nommés « fisheye » pour accroître son efficacité.