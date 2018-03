« J’ai vu le scandale de l’huile de palme », l’étonnant documentaire d’un youtubeur et de la RTS

Ce sont des collaborations encore rares, mais les résultats pourraient bien convaincre d’autres chaînes de se lancer. En effet, la télévision publique Suisse RTS et le youtubeur suisse Le Grand JD ont dévoilé un documentaire de 24 minutes consacré à la déforestation et l’huile de palme à Bornéo.

Fort de ses 700.000 vues en 24h le documentaire « J’AI VU LE SCANDALE DE L’HUILE DE PALME » s’impose déjà comme une des sorties de cette année 2018. Le documentaire, publié par Le Grand JD, résulte d’une collaboration entre le youtubeur et la télévision publique Suisse RTS. Le vidéaste, a pu ainsi profiter, entre autre, de l’expérience de Bernard Genier, qui avait déjà réalisé un reportage sur le sujet, il y a 17 ans. Plus une introduction au sujet qu’un documentaire complet, les séquences nous amènent à découvrir les ravages causés par la déforestation et la surproduction d’huile de palme.

« On traverse la forêt et on tombe sur ce genre de tranchées réalisées par des bulldozers en plein milieu de la jungle. Ils créent ces tranchées pour se rendre vers des arbres spécifiques, les coupent pour les vendre et détruisent tout sur leur passage. C’est n’importe quoi », raconte le jeune homme, dépité. Le documentaire est aussi l’occasion de partir à la rencontre des Indiens Penan. Une communauté qui vit dans la forêt primaire depuis toujours et qui voit son territoire diminuer de jour en jour sous l’impulsion des compagnies forestières et de la culture de palmier à huile.

Un mélange intéressant

Si le sujet et le format tiennent plus de la télévision, le ton et la réalisation sont incontestablement web. Entre les découvertes de la faune inquiétante de la jungle façon vlog et discussions avec les locaux, le youtubeur se retrouve à faire le lien entre son public jeune et le journaliste de RTS. « Je trouve ça magnifique de pouvoir produire ce genre de reportage avec la RTS : pouvoir s’allier avec des journalistes compétents qui ont vu ça il y a vingt ans, qui sont déjà venus, et pouvoir informer la communauté et la jeune génération qui sont le futur, c’est magique », répond le youtubeur, interrogé par un autre journaliste de la RTS.