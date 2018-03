La sortie du film « 50 nuances plus sombres » augmente les ventes de cravaches chez Décathlon

Suite à un tweet humoristique d’un internaute soulignant les nombreux achats de cravaches chez Décathlon sans pour autant voir un « cheval garé sur le parking », Décathlon a décidé de lui répondre de manière assez inattendue…

Ce n’était à priori qu’une blague. Et pourtant, le tweet de « Legrugru », qui compte déjà plus de 1 100 retweets, a provoqué le buzz. Sur le réseau social, l’internaute a observé avec amusement les nombreux achats de cravaches par des clients de Décathlon… sans toutefois y voir aucun ‘’cheval garé sur le parking’’ de l’enseigne, écrit-il.

Les gens qui achètent des cravaches chez @Decathlon alors qu'il y a aucun cheval garé sur le parking, on vous voit. — legrugru (@legrugru) March 26, 2018

La blague aurait pu s’arrêter là si le community manager de Décathlon n’avait pas décidé de répondre à son tweet : ‘’ Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d’où ça pouvait venir. Puis on s’est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de « 50 nuances plus sombres ». Et c’est même pas une vanne. ‘’ Sa réponse compte actuellement plus de 15,000 retweets.

Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de "50 nuances plus sombres".

Et c'est même pas une vanne. — Decathlon (@Decathlon) March 26, 2018

Cette intervention a rapidement fait le buzz et d’autres réponses sont arrivées sans tarder, comme celle par exemple du community manager du Roi Merlin

Étonnamment, nous n'avons pas constaté la même évolution de nos ventes de marteaux à la sortie des différents opus de Thor. 🤔 — Leroy Merlin (@leroymerlinfr) March 26, 2018

Et également celle d’un célèbre site pornographique…