Environ 300 taxis roulent au ralenti sur le ring nord-ouest de Bruxelles

Environ 300 taxis occupent deux bandes de circulation sur le ring nord-ouest de Bruxelles (E19), a indiqué mardi à 07h00 la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van De Keere.

Une bande est laissée ouverte à la circulation. La police localise les perturbations entre les échangeurs de Grand-Bigard et de Léonard.

Les taxis roulent lentement et s’arrêtent par moment. Près de 200 véhicules sont partis du plateau du Heysel et près d’une centaine, dont une cinquantaine de chauffeurs de taxis français, d’une aire de repos à hauteur de Ruisbroek, selon les chiffres communiqués par Sam Bouchal, porte-parole de la Fédération belge des taxis (FeBeT), et confirmés par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles.