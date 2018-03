Les professionnels de la construction désormais en contact avec les particuliers sur Tafsquare

A la recherche d’un professionnel de la construction ? La plateforme collaborative Tafsquare, qui met en relation les indépendants entre eux et avec les entreprises, a décidé d’étendre son service aux particuliers.

Avec plus de 9.000 professionnels enregistrés dans 90 métiers différents du domaine de la construction, la plateforme de mise en relation d’indépendants Tafsquare a décidé de s’ouvrir aux particuliers. Lancée en 2016 par deux Carolos, et ex-Caterpillar, Enrico Porrovecchio et Antoni Fasullo, celle-ci a pour objectif de permettre aux indépendants de se créer un réseau et de trouver le plus rapidement possible des partenaires, ou sous-traitants, pour réaliser un travail. Un projet permettant une mise en relation plus rapide et qui avait d’ailleurs été soutenu par l’Union des Classes Moyennes lors de son lancement.

Le concept de cette plateforme collaborative était alors de permettre aux employeurs ou professionnels de proposer un « Travail à Faire » (« TAF) à d’autres professionnels sur base de leur géolocalisation. Une fois l’annonce passée, les profils les plus adéquats reçoivent une notification et peuvent indiquer leur intérêt pour le travail via un service payant. Le dépositaire de l’annonce n’a alors plus qu’à sélectionner le collaborateur avec lequel il souhaite travailler.

Ouverture aux particuliers

Quelques années après son lancement, Tafsquare a décidé d’opérer quelques changements. Réservée jusqu’ici à ceux ayant un numéro de TVA ou d’entreprise, la plateforme permet désormais aux particuliers de poster à leur tour leur propre TAF afin de trouver un professionnel pour réaliser leurs travaux. « On a remarqué auprès de nos prestataires de notre base de donnée que les professionnels préféraient travailler avec des particuliers pour diverses raisons. Ils sont payés directement et ils ont de meilleures marges sur les travaux réalisés. Il y avait une réelle demande de la part des particuliers puisque d’une manière générale c’est compliqué de trouver la personne à qui on va confier ses travaux. Donc on a mis en place une solution pour faciliter la vie à tout le monde », explique Pierre Zorbo conseiller chez Tafsquare.

Actuellement disponible en Wallonie et à Bruxelles, Tafsquare confirme que les demandes de TAF varient selon les saisons. « On remarque qu’avec l’arrivée du printemps, on commence à avoir des demandes de jardiniers ou d’aménagement extérieur par exemple », rajoute Pierre Zorbo. Avec ce changement significatif dans leur offre de service, Tafsquare espère atteindre environ 1.000 demandes de projets dans les semaines à venir.