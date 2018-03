Un Comité de l’Onu enregistre une plainte de Puigdemont sur la violation de ses droits

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a enregistré une plainte du chef indépendantiste catalan Carles Puigdemont pour faire reconnaître la violation de ses droits par l’Espagne, a confirmé lundi une porte-parole des Nations unies. Cinq mois après sa fuite d’Espagne, M. Puigdemont a été arrêté dimanche en Allemagne, où un tribunal a décidé lundi son maintien en détention, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis par Madrid.

Son avocat britannique Ben Emmerson, spécialiste des droits de l’Homme, avait expliqué le 2 mars à la presse que son client avait saisi le Comité onusien établi à Genève. Cette plainte accusait Madrid de violer les droits de M. Puigdemont d’être élu, ainsi que sa liberté d’expression et d’association.

Une porte-parole du comité, Julia Gronnevet a confirmé lundi « l’enregistrement de cette communication », sans donner de détails arguant que le cas était « confidentiel ». « La prochaine étape du processus est que l’Etat parti (l’Espagne) a six mois pour répondre », a-t-elle dit.

Le Comité constitué de 18 experts indépendants, a la tâche de surveiller le respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

M. Puigdemont est inculpé en Espagne, avec douze autres responsables indépendantistes de « rébellion », crime passible de 30 ans de prison, et de détournements de fonds public, depuis la tentative ratée de sécession par référendum de l’automne 2017.

source: Belga