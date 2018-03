TC Nivelles – Deux fois un an de prison avec sursis pour des tentatives de cambriolage à Nivelles

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Josué C., né en 1984, et son complice David D., né en 1987, à chacun un an d’emprisonnement assorti d’un sursis de cinq pour la période qui excède la détention préventive. La BMW 530, dans laquelle se déplaçaient les deux prévenus qui viennent de la région de Valenciennes (France), est confisquée. Les intéressés ont été arrêtés le 13 février à Nivelles, après avoir commis plusieurs tentatives de cambriolage dans des immeubles à appartements. Ils avaient été mis en fuite par des occupants d’un immeuble, qui avaient entendu des bruits suspects. Les prévenus venaient de fracturer plusieurs portes mais n’ont visiblement pas eu le temps d’entrer dans les logements pour y dérober des objets. Ils ont été arrêtés à proximité par la police locale, alors qu’ils circulaient à pied. Les deux suspects étaient porteurs de gants, de tournevis, de pinces et l’un d’eux était en possession d’une rosace de barillet correspondant aux pièces qui avaient été arrachées lors d’une des effractions.

Interrogés par les enquêteurs, les prévenus avaient prétendu qu’ils possédaient des outils parce qu’ils étaient venus en Belgique pour acheter une voiture, et que celle-ci chauffait anormalement. Une version qui n’a guère convaincu. Le tribunal, dans la décision rendue lundi, souligne la gravité des faits, le fléau que représentent les vols avec effraction dans l’arrondissement ainsi que le sentiment d’insécurité que ces comportements engendrent dans la population.

Source: Belga