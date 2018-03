Sofie Hendrickx, la capitaine des Belgian Cats, met un terme à sa carrière internationale

Après 13 années en équipe nationale, Sofie Hendrickx, 31 ans, a annoncé son retrait de la scène internationale. La capitaine des Belgian Cats met un terme à sa carrière avec la Belgique après une médaille de bronze remportée à Prague à l’Euro en juin dernier. L’Anversoise, intérieure, 1m86, continue de jouer en club, mais elle a décidé de stopper avec l’équipe nationale « C’est une décision difficile à prendre et cela fait un moment que j’y réfléchis. Après l’Euro, je me suis dit que c’était peut-être le bon moment. Quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Et cela n’aurait peut-être plus été possible par la suite », a-t-elle confié à l’Agence BELGA.

Sofie Hendrickx, deux fois joueuse l’année (2006 et 2010), aura toujours joué pour l’équipe nationale même dans les moments difficiles lorsque les Belgian Cats avaient du mal à trouver des joueuses prêtes à porter le maillot national. « J’ai toujours été fière de porter les couleurs de la Belgique, en toutes circonstances, et je me suis toujours battue. Je suis fière de mon parcours, et d’avoir surtout aidé d’une manière ou d’une autre la Belgique a se faire une place sur la scène internationale et puis je me réjouis surtout de voir qu’il y a des jeunes derrière qui peuvent poursuivre le chemin. »

Sofie Hendrickx avait pris part au premier championnat du monde d’une équipe belge, en 2007 avec les U21 à Moscou (5e). La Lierroise évolue cette saison pour Namur et a remporté la Coupe de Belgique il y a quinze jours, après avoir porté les couleurs de Wavre-Ste Catherine (avec qui elle a décroché un titre de champion en 2010), Kangoeroes Boom, Toulouse en France puis Angers et Lulea où elle fut championne de Suède avant de rentrer en Belgique, à Namur, en 2016.

Source: Belga