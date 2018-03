Slovaquie: le gouvernement Pellegrini approuvé par le parlement

Le parlement slovaque a approuvé lundi le nouveau gouvernement de Peter Pellegrini, dont le prédécesseur Robert Fico avait démissionné dans le sillage d’une crise politique provoquée par l’assassinat d’un journaliste ayant enquêté sur la corruption. Le gouvernement de M. Pellegrini a été soutenu par 81 députés dans un parlement de 150 sièges, selon un communiqué officiel.

Le nouveau cabinet de la coalition tripartite est composé en majorité de personnes ayant appartenu au gouvernement sortant du social-démocrate Robert Fico, dont certains, comme M. Pellegrini, ancien vice-Premier ministre, ont changé d’attributions.

« Je considère la nomination du nouveau gouvernement comme une étape qui mettra fin à la tourmente en Slovaquie et qui permettra de retrouver la stabilité », a déclaré M. Pellegrini aux députés avant le vote.

« Nous ferons tout notre possible pour que les gens honnêtes puissent vivre bien et que ceux qui commettent des crimes soient punis », a-t-il promis, cité par le journal TASR.

Le Premier ministre avait déjà condamné le meurtre du journaliste Jan Kuciak qui avait enquêté sur la corruption et sur des liens entre des hommes d’affaires italiens soupçonnés de relations avec la mafia calabraise, la ‘Ndrangheta, et des hommes politiques slovaques, y compris dans l’entourage du Premier ministre Fico.

Le nouveau gouvernement devra encore convaincre les Slovaques qui sont une nouvelle fois descendus dans la rue vendredi pour demander des élections anticipées.

