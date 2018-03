Roberto Martinez veut voir les bonnes « attitude, concentration et prestation » mardi

Tweet on Twitter

La Belgique affrontera l’Arabie Saoudite mardi en amical. Contre la 69e nation du classement mondial, le sélectionneur Roberto Martinez veut voir « une bonne attitude, une bonne concentration et une bonne prestation », a-t-il résumé lundi à Tubize. Le sélectionneur a annoncé qu’il compte utiliser tous les six changements à sa disposition lors de ce dernier match avant la sélection pour le Mondial. Anthony Limbombe, seul nouveau venu dans le groupe, pourrait fêter sa première ‘cap’ avec les Diables Rouges. « Il m’a fait une bonne impression durant la semaine, il a très bien joué dans le championnat belge et mérite cette opportunité. » Le Brugeois devrait être utilisé, sans doute en alternance avec Yannick Carrasco, sur le flanc gauche. Une place où Jan Vertonghen constitue également une option, comme du temps de Marc Wilmots, a confié Martinez. « Il a joué à cette place avec Tottenham contre le Real Madrid, c’est une option en effet. Mais ce n’est pas là qu’il jouera demain. »

Les matchs contre le Mexique (3-3) et le Japon (1-0) en novembre ont « donné des informations » à Martinez. Qu’attend-il de ses troupes mardi? « Je veux voir une bonne attitude, une bonne concentration et une bonne prestation. Ce sont les bases du jeu. La prestation compte. L’Arabie Saoudite de Juan Antonio Pizzi est une équipe technique, avec des joueurs rapides, et effectue un pressing haut. »

Selon Martinez, la rencontre de demain « est importante, mais pas décisive » dans l’élaboration de la liste des 23. « Chaque rencontre nous apporte un peu plus d’informations. Mais il ne faut pas oublier qu’il manque des gars comme Nacer Chadli, qui se remet d’une blessure, ou Christian Benteke, qui a été important pendant les qualifications. »

Le sélectionneur a déjà son idée sur le nombre de joueurs par postes qu’il emmènera avec lui en Russie. « En termes de positions, il est évident que nous savons ce dont nous avons besoin. La Coupe du monde c’est, si tout se passe bien, 7 matchs. Tu dois avoir le bon équilibre. Il y a des joueurs polyvalents. Bien entendu, ils ont un avantage, mais ils devront bien finir la saison, il n’y a rien de définitif », a conclu Martinez.

Source: Belga