Réunion du premier conseil communal citoyen à Charleroi

Le conseil communal citoyen a tenu sa première réunion lundi à Charleroi, pour rappeler les objectifs et les perspectives d’une assemblée qui réunit 207 habitants provenant des cinq districts de la ville. Comme l’a expliqué le bourgmestre Paul Magnette, l’initiative de ce conseil communal citoyen date de 2013, à l’occasion de rencontres citoyennes dans les différents quartiers, avec pour objectif de faire davantage participer les Carolorégiens aux décisions à prendre par le conseil communal. Un conseil de participation, composé d’habitants volontaires et bénévoles, a été mis en place dans chacun des cinq districts carolorégiens. S’y sont ajoutés les membres des différents conseils consultatifs, qui se réunissent sur des thèmes plus particuliers : les Ainés, à la Personne handicapée, l’Egalité hommes-femmes, le vélo, et l’Aménagement du Territoire.

Après une assemblée générale en 2016, il a été décidé de tenir, avant le conseil communal traditionnel de ce lundi, une réunion de ce conseil communal citoyen, qui a fait salle comble, et dont les objectifs ont été rappelés par son président, Jean-Pierre Riquet. Il s’agit notamment, a-t-il dit, de favoriser le vivre ensemble, d’élaborer des projets locaux d’intérêt collectif, de s’associer au processus de consultation, et d’améliorer le cadre de vie local.

Une séance de questions-réponses a ensuite eu lieu, entre les représentants de chacun des districts et un délégué de chacun des conseils consultatifs, à l’attention des échevins concernés et du bourgmestre, selon le mode de fonctionnement qui est habituellement celui du conseil communal traditionnel. Cet échange a été l’occasion de rappeler les réunions de consultation déjà organisées dans ces différents domaines.

Le conseil communal traditionnel a pu ensuite se tenir.

Source: Belga