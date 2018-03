Tweet on Twitter

Les bureaux de vote ont ouvert lundi à 09H00 (07H00 GMT) en Egypte pour un scrutin présidentiel qui devrait reconduire le président sortant Abdel Fattah Al-Sissi pour un nouveau mandat de quatre ans. Les quelques 60 millions d’électeurs du pays le plus peuplé du monde arabe ont jusqu’à mercredi pour se prononcer entre M. Sissi et son unique adversaire, Moussa Mostafa Moussa, un politicien méconnu et soutien notoire du président.

source: Belga