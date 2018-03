Les Etats-Unis expulsent 60 « espions » russes

Tweet on Twitter

Les Etats-Unis ont annoncé lundi l’expulsion de 60 « espions » russes dans le cadre d’une action coordonnée entre pays occidentaux pour répondre à l’empoisonnement au gaz innervant d’un ex-agent russe et de sa fille en Grande-Bretagne dont ils accusent Moscou. Un haut responsable de l’administration américaine a indiqué que 48 « agents de renseignement connus » du consulat de Russie à Seattle (nord-ouest des Etats-Unis) et 12 de plus à la mission russe de l’ONU ont sept jours pour quitter les Etats-Unis.

« Les Etats-Unis sont prêts à coopérer pour bâtir une meilleure relation avec la Russie, mais cela ne peut que se produire si le gouvernement russe change d’attitude », souligne un communiqué de presse de la Maison Blanche.

La Maison Blanche a aussi annoncé la fermeture du consulat russe de Seattle citant la proximité d’une base de sous-marin et d’une grande partie des installations industrielles de Boeing.

source: Belga