Les entreprises alimentaires contournent l’Afsca via les laboratoires étrangers

Les entreprises alimentaires recourent de plus en plus souvent à des laboratoires étrangers pour l’analyse de leurs échantillons. « De cette manière, elles peuvent plus facilement passer les problèmes mineurs sous silence », affirme un laborant lundi dans les colonnes des quotidiens Het Laatste Nieuws et De Morgen.

En cas de suspicions sur la qualité de denrées alimentaires, les producteurs doivent en informer l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) dans les 48 heures, conformément à la législation européenne. En Belgique, les laboratoires sont tenus à la même obligation.

« Par conséquent, certaines entreprises alimentaires envoient leurs échantillons à des laboratoires étrangers », selon un laborant. « En cas de problème mineur, elles peuvent plus facilement le passer sous silence. »

D’après plusieurs laborants, cette pratique est répandue. « Les exploitants de poules qui ont relancé leur activité après la crise du fipronil font presque tous analyser leurs échantillons en Allemagne », assurent-ils.

De son côté, l’Afsca nuance ces propos. « Même si des entreprises belges envoient leurs échantillons à l’étranger et que des problèmes y sont constatés, elles sont tenues d’en informer l’Afsca », assure sa porte-parole Katrien Stragier. « Celles qui ne le font pas risquent des poursuites. »

Source: Belga