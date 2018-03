Flèche Brabançonne: l’organisation annonce la présence de 7 équipes WorldTour le 22 avril à Louvain

Bahrein-Merida, BMC, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, Quick-Step Floors, LottoNL-Jumbo et Team Dimension Data sont les sept équipes qui participeront le mercredi 11 avril à la Flèche Brabançonne, un chiffre décevant et en diminution pour le comité organisateur. Les équipes WorldTour se concentrent de plus en plus sur les compétitions WorldTour. Malgré son label hors catégorie (1.HC) et une longue tradition, l’intérêt des équipes WorldTour pour la Flèche Brabançonne est donc asez faible. « Mais nous ne nous plaignons pas », affirme l’organisateur Pascal Demol.

« C’est dommage de n’avoir que sept équipes WorldTour au départ de la course le 11 avril sur la Grand Place de Louvain. C’était autre chose avant, mais depuis que les équipes doivent débuter avec 7 coureurs, ca a changé », explique Demol.

« Les équipes ont désormais moins de coureurs, mais aussi moins de moyens logistiques. Avoir moins de coureurs, cela implique d’avoir moins de personnel. En tant qu’organisateur, tu essuies donc beaucoup plus de refus à ton invitation. Mais je ne me plains pas. L’Italien Sonny Colbrelli, vainqueur en 2017, prendra le départ de la course », poursuit Demol. « Tiesj Benoot et Tim Wellens troisième et quatrième en 2017, y participeront également. BMC alignera Dylan Theuns et Quick-Step Floors proposera également une solide équipe. »

« Notre parcours comprend 27 difficultés pour relier Louvain et Overijse et propose une course dans la continuité des années précédentes. Je compte encore cette année sur une Flèche Brabançonne passionnante. »

Equipes participantes:

WorldTour: Bahrein-Merida, BMC, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, Quick-Step Floors, LottoNL-Jumbo et Team Dimension Data

Equipes Procontinentales: Aqua Blue Sport, CCC, Cofidis, Direct Energie, Israel CA, Nippo-Vini Fantini, Roompot-Nederlandse Loterij, Sport Vlaanderen-Baloise, Fortuneo-Samsic, Novo Nordisk, Veranda’s Willems-Crelan, Vital Concept, Wantry-Groupe Gibert et WB-Aqua Protect-Veranclassic

Source: Belga