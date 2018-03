Amicaux internationaux – Les Pays-Bas surprennent en battant le Portugal 3-0

Les Pays-Bas se sont imposés 3-0 face au Portugal, champion d’Europe en titre en match amical lundi soir à Genève, en Suisse. Les Oranje, qui ne sont pour rappel pas qualifiés pour la Coupe du monde en Russie, ouvraient le score dès leur première occasion, à la 12e minute, par Memphis Depay, qui plantait son 9e but en sélection.

La Selecção ne trouvait pas la faille face à des Néerlandais qui doublaient la mise par Ryan Babel à la 32e.

Le capitaine néerlandais permettait aux Pays-Bas de regagner les vestiaires avec 3 buts d’avance en trompant Lopes dans le temps additionnel de la 1e période. C’est le premier but en équipe nationale pour le défenseur de Liverpool.

Le Portugal poussait en début de seconde période, mais sans succès. L’exclusion de Cancelo à la 61e, pour une faute sur Vilhena, compliquait encore plus la tâche de la bande de Cristiano Ronaldo. Juste après, plusieurs supporters montaient sur le terrain et l’un d’eux réussit à prendre un selfie avec CR7, resté muet lundi soir.

C’est la première victoire des Pays-Bas sous les ordres de Ronald Koeman, devenu sélectionneur en février. Les Oranje avaient été battus 0-1 par l’Angleterre vendredi.

Dans les autres matches amicaux joués lundi, la Norvège a battu l’Albanie 0-1, la Finlande a dominé Malte 5-0 et la Bulgarie s’est imposée 2-1 face au Kazakhstan.

Les amicaux internationaux se poursuivront mardi, avec notamment le premier match de l’année pour les Diables Rouges, qui recevront l’Arabie Saoudite.

Source: Belga