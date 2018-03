« Zéro émission », ça n’existe pas

Après le scandale du Dieselgate, beaucoup sont ceux qui se demandent ce qu’émet véritablement leur véhicule. Une voiture totalement propre n’existe pas, nous rappelle Test-Achats, qui a comparé les émissions annoncées par les constructeurs avec ses propres mesures. Mais alors quel véhicule choisir ?

Nombreux sont ceux qui pensent que la voiture électrique roule sans aucune émission. Tout d’abord, la production d’une voiture électrique n’est pas très bonne pour l’environnement. Sa batterie requiert des métaux rares (comme le lithium) et des solvants ainsi qu’une grande quantité d’énergie (qui peut toutefois être verte). A ce stade, la voiture électrique a un plus grand impact sur l’environnement qu’une voiture « classique ».

La plus propre

Le type d’électricité utilisée pour circuler est également crucial. Le courant vient souvent à la fois de sources renouvelables, de centrales nucléaires, de centrales au gaz et au charbon. Mais en Belgique, le renouvelable et le nucléaire sont davantage utilisés. Au niveau des émissions pour une voiture électrique, il faut compter entre 40 et 80 g de CO² par kilomètre. La voiture électrique reste donc quand même la plus propre car ses émissions sont trois à quatre fois moindres que les voitures à essence ou au diesel. Elles peuvent même être 15 fois moindre si vous rechargez votre voiture avec de l’électricité provenant exclusivement de vos panneaux solaires.

Deux protocoles de test

A la suite du scandale du Dieselgate, le Parlement européen a décidé d’imposer de nouvelles normes, plus sévères. Mais, dans un premier temps, les émissions pourront être dépassées de 110 %, ensuite de 50 %. Par le passé, les normes européennes n’ont pas été respectées. Et la confusion règne car il existe désormais deux protocoles de test. Depuis septembre 2017, un nouveau protocole (WLTP) permet aux résultats obtenus en laboratoire d’être plus proches de la réalité. En plus des tests en labo, les émissions sont mesurées lors d’un test de roulage sur la voie publique. Le problème est qu’on se situe dans une période de transition. Certaines voitures sont toujours testées selon l’ancien protocole. Ce qui rend très difficile pour le consommateur de comparer les émissions des différents véhicules.

Particules fines

En plus des NOx et du Co2, les voitures rejettent également des particules fines nocives dans l’atmosphère. La quantité de ces particules dépend de l’âge du véhicule. Ce sont surtout les moteurs diesel qui sont visés. Mais les nouveaux modèles sont-ils plus propres ? Pas vraiment. Car s’ils sont désormais tous munis d’un filtre à particules, ce dernier fonctionne seulement quand le moteur est suffisamment chaud, pas sur un court trajet. Cela dit, sur les longs parcours, les voitures au diesel émettent moins de particules que celles à essence. Les tests effectués par Test-Achats sur plusieurs types de véhicules montrent que les chiffres réels des émissions des voitures à essence sont quasiment deux fois plus élevés que celles annoncées pas les constructeurs.

En résumé, la voiture électrique reste la plus propre, même si son prix est toujours élevé. La voiture à moteur hybride rechargeable est une alternative valable, quoiqu’également chère. Le CNG (gaz naturel) est aussi relativement écologique mais difficile à trouver. Quant au LPG (gaz issu de la production et du traitement du gaz naturel ou du pétrole), il est plus vert que l’essence ou le diesel mais pas accepté partout et son installation est coûteuse.

Si votre choix se limite à l’essence ou le diesel, optez alors pour l’essence, sauf si vous parcourez plus de 30.000 km/an.