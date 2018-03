Un serrurier appelé d’urgence pour ouvrir à des détenus coincés dans une cellule

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a suspendu son audience, lundi matin, pour une raison insolite: des détenus en attente de comparaitre, qui se trouvent dans une cellule attenante à la salle d’audience, y sont coincés.

Le personnel ne parvient plus à ouvrir la porte de la cellule et en désespoir de cause, la présidente a décidé de faire appel à un serrurier en urgence.

La serrure, qui semble complètement bloquée, ne peut s’ouvrir qu’avec une clé spéciale. Quatre détenus se trouvent à l’intérieur. La porte de la cellule en question a été ouverte en début de matinée pour placer les prévenus à l’intérieur, et il semble qu’elle ait ensuite encore été ouverte pour que certains d’entre eux soient conduits aux toilettes. Mais au moment d’escorter l’un des détenus dans la salle d’audience, les gardes de sécurité n’ont plus pu actionner le mécanisme.

Le tribunal a suspendu son audience et attend l’intervention d’un serrurier requis en urgence par la présidente. Les policiers, une fois l’intervention terminée, examineront le barillet pour savoir si un objet n’a pas été glissé à l’intérieur par l’un des détenus. Si c’est le cas, un procès-verbal sera rédigé.