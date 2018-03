La chaîne Youtube ‘Would Your react’, aujourd’hui forte de 500.000 abonnés, avait défrayé la chronique en publiant en 2014 une vidéo montrant un homme agressant sa femme dans la rue. La chaîne, après une longue hésitation, a décidé d’organiser la même caméra cachée avec cette fois, l’homme en victime et la femme en agresseur. Quelles sont les réactions des passants, selon vous?

Le réalisateur Jonathan Lambinet et son équipe l’avouent: eux, les premiers ne prenaient pas le sujet très au sérieux. Pourtant, à la demande de leurs abonnés, ils se renseignent. Et ils trouvent ce chiffre consternant: 20% des violences conjugales concernent les hommes.

20% des violences conjugales concernent les hommes

Mais pourquoi cette difficulté à imaginer que cela puisse exister? « On croit que ça n’existe pas parce qu’on pense que l’homme peut se débrouiller tout seul », explique Jonathan Lambinet. Et ce sentiment semble partagé par beaucoup car dans la vidéo, les réactions des passants sont parfois déconcertantes. Indifférence, sourire, rire ou prise de vidéo… voilà comment les citoyens réagissent face à la détresse de l’homme insulté et battu par sa compagne. Une femme écarte même les gens qui interviennent avant d’encourager l’actrice à taper sur son mari.

Heureusement, tous les passants ne réagissent pas de cette manière, même si certains se disent aussi surpris de voir la violence aller dans ce sens. « On a des schémas dans la tête, on se dit que la femme ne fera pas beaucoup de mal. Ils se disent, ce n’est pas possible ce mec la, pourquoi il se bouge pas. On oublie qu’il y a tout le côté psychologique », regrette le réalisateur de ‘Would You React’.

Peu d’aides spécifiques

Si les centres d’accueil ou les call-centers spécialisés dans la violence faite aux femmes existent en nombre depuis longtemps, leurs pendants masculins se font beaucoup plus rares. « Si on veut l’égalité, ce serait bien qu’on puisse avoir de l’aide pour les hommes même s’ils sont en minorités dans ces cas-là », encourage Jonathan Lambinet.

Active depuis trois ans, la chaîne Would You React est spécialisée dans les caméras cachées visant à inciter les gens à réagir face à diverses situations.