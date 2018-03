« Star Wars identités » arrivera à Bruxelles le 2 avril avec Yoda en vedette

L’exposition «Star Wars identités» permettra aux fans de la Saga de découvrir plus de 200 objets originaux, dont la marionnette de Maitre Yoda.

Ils pourront notamment découvrir les costumes et accessoires de Chewbacca, de Boba Fett, de la princesse Leïa, des Stormtroopers et également de Dark Vador. BB-8, R2-D2, le Faucon millénium de Han Solo et un AT-AT seront aussi présents pour le plus grand plaisir des fans de la Saga. La collection présentée couvrira les six films de la Saga mais aussi la série télévisée «Star Wars : The Clone Wars».

Tous les visiteurs seront également invités à explorer leur propre identité. Munis d’un bracelet intelligent, ils auront l’occasion, après avoir répondu à une série de questions sur leur identité, de découvrir leur identité Star Wars. Ils pourront également, s’ils le souhaitent, recevoir par courriel une version du profil de leur personnage plus détaillée. De plus, le public pourra suivre la découverte des origines de Luke et d’Anakin Skywalker, le célèbre duo père-fils sur Tatooine et en savoir plus sur les choix décisifs qui auront défini leur personnalité future.

Great day at Star Wars Identities exhibition. It's a Choose Your Own Adventure game with genuine props and costumes pic.twitter.com/mDavsee7qT — Sally Partridge 🎃 (@Sapartridge) September 11, 2014

« Star Wars identités » a fait le tour du Monde. L’exposition s’arrêtera et finira sa tournée à Bruxelles, où elle restera pour cinq mois. L’exposition se tiendra du 2 avril au 2 septembre à Brussels Expo, au Palais 12.