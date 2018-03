Brexit: L’opposition veut empêcher la sortie de l’UE sans accord

L’opposition travailliste britannique a fait part lundi de son intention de déposer une proposition de loi visant à empêcher le Royaume-Uni de quitter l’Union européenne (UE) sans accord, au cas où le parlement rejeterait l’accord final signé avec Bruxelles.

les travaillistes espèrent obtenir le soutien de suffisamment de partis pour rejeter la politique du « à prendre ou à laisser », doit expliquer dans une déclaration le porte-parole du Parti travailliste pour le Brexit, Keir Starmer.

« Soupape de sécurité »

Les travaillistes exigent que l’accord final du Brexit soit renégocier par Londres avec Bruxelles au cas où le parlement britannique refuserait un premier accord entre l’UE et la Grande-Bretagne. « Les travaillistes veilleront à ce qu’un amendement au projet de loi sur le départ de l’UE soit déposé », a affirmé M. Starmer, selon des extraits de son discours diffusés à l’avance. « Si l’accord du Premier ministre doit échouer, c’est au parlement de dire ce que doit être l’étape suivante, et non à l’exécutif ». « Dans le cas d’un tel scénario, le scénario souhaité par les travaillistes est clair: le gouvernement doit retourner à la table des négociations et s’efforcer d’obtenir un accord qui convienne à la Grande Bretagne. Cela fournirait une soupape de sécurité dans le processus du Brexit », selon M. Starmer.

La Première ministre britannique Theresa May dirige un gouvernement conservateur minoritaire et doit sa courte majorité à l’appui des dix élus du parti unioniste nord-irlandais DUP.

Le Royaume-Uni doit quitter l’UE le 29 mars 2019, soit dans un an cette semaine.

Vendredi, les 27 dirigeants de l’Union européenne ont ouvert la voie aux discussions sur la future relation avec le Royaume-Uni après le Brexit. Ils se sont notamment mis d’accord sur les termes d’une transition de 21 mois. Toutefois, un point très important reste en suspens: le retour d’une frontière physique entre l’Irlande et la province britannique d’Irlande du Nord, que Bruxelles comme Londres veut absolument éviter.