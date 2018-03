WTA Miami – Elise Mertens se hisse en quarts de finale du double

Elise Mertens et sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs ont validé leur ticket pour les quarts de finale du double dames au tournoi de tennis de Miami, épreuve WTA sur surface dure dotée de 8.648.508 dollars, dimanche aux Etats-Unis. La paire belgo-néerlandaise s’est imposée en deux sets, 6-4, 6-2, après 61 minutes de jeu, devant l’Allemande Tatjana Maria et l’Ukrainienne Lesia Tsurenko. Mertens et Schuurs attendent leurs adversaires en quarts de finale.

Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 21) a vu son parcours s’arrêter au 3e tour en simple, battue par la Britannique Johanna Konta (WTA14/N.11), tenante du titre. La Belge s’est inclinée 6-2, 6-1.

Source: Belga