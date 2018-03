WTA Miami – Elise Mertens battue au 3e tour par Konta, tenante du titre

Elise Mertens a vu son parcours au tournoi de tennis de Miami s’arrêter au 3e tour. La Belge, 21e mondiale, a été battue par la Britannique Johanna Konta (WTA14/N.11), tenante du titre sur cette épreuve WTA Premier jouée sur surface dure dotée de 8.648.508 dollars, dimanche aux Etats-Unis. Mertens, 22 ans, a été battue 6-2, 6-1 par la Britannique. Très peu à l’aise sur sa mise en jeu, Mertens a perdu son service à 6 reprises, commettant également 6 doubles fautes. A noter que c’était la première fois que Mertens disputait le tableau final du tournoi floridien.

La N.1 belge est cependant toujours engagée en double. Samedi, elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale avec sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs. Elles défieront l’Allemande Tatjana Maria et l’Ukrainienne Lesia Tsurenko pour une place en quarts.

Il n’y a plus de Belge en simple à Miami. Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck se sont inclinées au 2e tour alors que Yanina Wickmayer et Ysaline Bonaventure n’ont pas passé le cap des qualifications. Chez les messieurs, David Goffin (ATP 9/N.7), qui reprenait la compétition après sa blessure à l’oeil, a été sorti au 2e tour vendredi après une sévére défaite 6-0, 6-1 face au Portugais Joao Sousa (ATP 80).

Source: Belga