Tour de Catalogne: Simon Yates décroche la dernière étape, troisième sacre pour Valverde

Simon Yates (Mitchelton-Scott) a remporté en solitaire la 7e et dernière étape du Tour de Catalogne (WorldTour) cycliste, dimanche en Espagne. Le Britannique a devancé de 13 secondes l’Espagnol Marc Soler (Movistar) au terme des 154,8 km autour de Barcelone. L’Espagnol Alejandro Valverde a inscrit son nom au palmarès de la course pour la troisième fois après des succès en 2009 et 2017. Sur un circuit local accidenté autour de Barcelone, les hommes forts ont animé les 20 derniers kilomètres de la journée. En effet, la victoire s’est jouée entre Simon Yates et Marc Soler. Le Britannique a pris la fuite à 3 km de la ligne, résistant au Catalan Marc Soler. Le Français Pierre Latour (AG2R) a réglé le sprint des poursuivants.

Victime d’une chute dans le final, Egan Bernal (Sky) a perdu sa deuxième place au général. Le Colombien a été contraint à l’abandon.

Valverde, 37 ans, connait un début de saison remarquable. Lauréat du Tour de Valence et du Tour d’Abu Dhabi, il signe déjà son 8 succès en 2018. L’équipe Movistar signe un doublé avec la deuxième place du Colombien Nairo Quintana, qui termine à 29 secondes. Pierre Latour grimpe sur le podium suite à la mésaventure de Bernal.

