Sagan vainqueur pour la troisième fois: « Le Gand-Wevelgem le pus facile que j’ai disputé »

Peter Sagan (Bora-hansgrohe) a remporté dimanche Gand-Wevelgem pour la troisième fois, égalant des monuments du cyclisme comme les Belges Eddy Merckx et Tom Boonen ou encore le sprinteur italien Mario Cipollini. « C’est le Gand-Wevelgem le plus facile que j’ai disputé », a avoué le champion du monde slovaque après l’arrivée. « La course a été très rapide mais les conditions étaient idéales. Par le passé, on a déjà eu beaucoup plus de vent ou de la pluie », a-t-il expliqué. Le triple champion du monde s’est montré le plus véloce après 251,1 kilomètres de course. « Je suis ravi de l’emporter. L’équipe a fait du bon travail, nous étions à deux dans le groupe de tête. »

Sagan est ensuite revenu sur le sprint final, où il a devancé l’Italien Elia Viviani et le Français Arnaud Demarre. « C’est toujours un peu une loterie. J’ai décidé de lancer un peu tôt mais j’ai tenu bon jusqu’au bout. J’avais de très bonnes jambes », s’est félicité Sagan, déjà vainqueur à Wevelgem en 2013 et 2016.

Le fantasque slovaque a aussi abordé le parcours et la deuxième ascension du Mont Kemmel. « C’était un peu stressant mais ce n’était pas spécialement compliqué car le vent ne soufflait pas trop. C’est aussi pour ça que le groupe de tête était aussi important dans le final », a-t-il ponctué.

Avec six podiums, dont trois victoires, Sagan est désormais le meilleur coureur de l’histoire de la course flandrienne.

