Proximus League – Roulers et Tubize se neutralisent

Roulers et Tubize se sont quittés sur un match nul 0-0 dimanche après-midi lors de la première journée des playoffs III (playdowns) de Proximus League. Devant le public du stade du Schiervelde de Roulers, Tubize n’est pas parvenu à trouver la faille et reste donc dernier de ce mini-championnat qui rassemble les quatre équipes les moins bien classées de la D1B.

Particularité du format de la compétition, les équipes entament ces playoffs III avec la moitié des points obtenus durant la phase classique.

Tubize, dernier avec 13 points, est pour le moment le seul déscendant en Division 1 Amateurs. Roulers reste quant à lui en tête avec 19 points et devance Westerlo (17 pts) qui a battu 1-0 l’Union Saint-Gilloise (16 pts) vendredi.

Source: Belga