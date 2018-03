Mondial 2022 – Xavi ambassadeur du Mondial au Qatar pour « apporter des changements sociaux positifs »

L’ancien joueur du FC Barcelone Xavi Hernandez, champion du monde en 2010 avec l’Espagne, a été nommé ambassadeur du Mondial 2022 au Qatar par le comité local d’organisation, dimanche. Xavi a été nommé ambassadeur du ‘Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC)’, l’organisation en charge de la mise en place de l’infrastructure pour le Mondial 2022. L’Espagnol aidera le Comité « à promouvoir divers projets qui exploitent le pouvoir du football pour apporter des changements sociaux positifs », précise le communiqué.

« J’ai vu ce que le football peut réaliser dans les communautés au Qatar et à travers la région », a indiqué Xavi. « Le football a le pouvoir de rassembler les gens, de chasser les stéréotypes et de briser les barrières sociales ».

« Le Comité est déterminé à laisser un héritage durable après la Coupe du Monde 2022, et j’ai hâte d’aider l’organisation à atteindre ses objectifs », a encore ajouté Xavi.

Le milieu de terrain, 38 ans, évolue actuellement avec le club qatari d’Al Sadd. Depuis deux ans, il collaborait déjà avec le SC dans le cadre du programme ‘Generation Amazing’.

Xavi a porté les couleurs du Barça durant 17 ans à partir de 1998, remportant huit titres de champion d’Espagne et quatre Ligues des champions.

Avec la sélection espagnole, il a remporté la Coupe du monde 2010 ainsi que les Championnats d’Europe 2008 et 2012.

Source: Belga