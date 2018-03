Le Johan Cruyff Court à Molenbeek déjà victime de vandales

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Inauguré officiellement jeudi, le Johan Cruyff Court, un nouveau terrain de jeu situé à Molenbeek, a déjà été vandalisé. Les faits se sont déroulés vendredi soir, quand des individus se sont introduits dans le cabanon qui sert de lieu de stockage, en ont brisé les vitres et ont tenté de mettre le feu au nouveau terrain de football synthétique. Les riverains ont prévenu la police mais les auteurs des faits n’ont pu être interceptés. Une enquête est en cours.

« Je suis choqué et les habitants du quartier le sont aussi », a déclaré l’échevin molenbeekois des Sports Ahmed El Khannouss. « C’est honteux de détruire pour détruire. Le Cruyff Court est un projet qui rassemble les gens mais ces individus nuisent à l’image des habitants et de la commune », a-t-il ajouté.

Source: Belga